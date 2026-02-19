「風雲児」アンソニー・キム（40）、16年ぶり優勝　LIVゴルフ

約16年ぶりに再起を果たしたプロゴルファー、アンソニー・キム（40）について「ゴルフの皇帝」タイガー・ウッズ（50）が言及し、今年4月に行われるマスターズ出場の可能性を示唆した。ウッズは17日（現地時間）、米ロサンゼルスで行われた米プロゴルフ協会（PGA）ツアー「ジェネシス・インビテーショナル」公式記者会見で、「アンソニー・キムが再びプロで優勝し、家族に対して献身的な行動をする姿は本当に見ていて素晴らしい」と語った。ケガで2024年7月の全英オープン以降、公式大会に出場していないウッズは「マスターズ出場は難しいのでは？」という質問に、「難しくない。体の調子を引き上げるために毎日努力しているところだ」と語った。

アンソニー・キムは今月15日、オーストラリアのアデレードで最終日が行われたLIVゴルフのアデレード大会（賞金総額3000万ドル＝約46億円）で、通算23アンダー・265で優勝した。アンソニー・キムがプロゴルフ大会で優勝したのは2010年4月、米PGAツアーのヒューストン・オープン以来15年10カ月、5795日ぶりだ。2012年以降、ゴルフ界から姿を消したアンソニー・キムはアルコールや薬物の依存症となり、廃人のような暮らしをしていたが、2024年のLIVゴルフで復帰した。アンソニー・キムは「妻と娘、母の応援のおかげで、何でもできると思った。実際に優勝できたなんて信じられない」と語った。

カン・ウソク記者