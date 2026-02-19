金与正氏　韓国統一相の対応を「高く評価」＝無人機巡る再発防止表明

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の妹、金与正（キム・ヨジョン）党副部長は19日、韓国無人機の北朝鮮侵入事件に関する鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官の遺憾の意と再発防止表明を高く評価しつつ、軍事境界線の警戒強化措置を取るとする談話を出した。朝鮮中央通信が報じた。

金氏は「鄭東泳長官がわれわれの領空を侵犯した韓国側の無人機挑発行為を公式に認め、再び遺憾の意と再発防止の意志を表明したことを高く評価する」と表明。「再三強調するが、朝鮮民主主義人民共和国の主権に対する侵害行為が再び起こる場合は恐ろしい事態に直面することになる」とし、「これは威嚇ではなく明確な警告」と主張した。

鄭氏は18日に記者会見を開き、韓国無人機の北朝鮮侵入に対する再発防止策について、飛行禁止区域の設定などを含めた南北軍事合意の一部を韓国側から復元すると発表した。

一方、金氏は「軍事指導部は韓国と接している共和国の南部国境全域の警戒強化措置を取る」とし、「敵国との国境線は当然堅固でなければならない」と明らかにした。

北朝鮮は金正恩氏が南北関係を「敵対的な2国家」と位置付けた後、軍事境界線付近に新たな壁や対戦車妨害物などを設置している。

金与正氏は13日にも鄭氏が無人機侵入に対する遺憾の意を表明したことについて、「比較的常識的な行動」と評価しながら、再発防止策を促す談話を出した。