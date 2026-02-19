韓国が女子ショートトラックリレーで金メダル奪還　ミラノ五輪第13日

【ミラノ聯合ニュース】ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日の18日、スピードスケート・ショートトラック女子3000メートルリレー決勝が行われ、崔珉楨（チェ・ミンジョン）、キム・ギルリ、盧都熹（ノ・ドヒ）、沈錫希（シム・ソクヒ）で臨んだ韓国は4分4秒014で金メダルを獲得した。

スノーボード女子ハーフパイプのチェ・ガオンに続き今大会韓国勢２個目の金メダルとなった。韓国はメダル獲得数を7個（金2、銀2、銅3）に伸ばし、国・地域別ランキングで前日より1ランク上昇の15位を記録している。

韓国が「お家芸」のショートトラックでは、男子1500メートルで黄大憲（ファン・デホン）が銀メダル、男子1000メートルで林鐘彦（イム・ジョンオン）が銅メダル、女子1000メートルでキム・ギルリが銅メダルを手にしたのに続き、今大会の氷上競技で韓国勢初の金メダルに輝いた。

ショートトラック女子3000メートルリレーでは、韓国が1994年のリレハンメル大会から2006年のトリノ大会まで4連覇という偉業を成し遂げている。10年のバンクーバー大会では不可解な判定で失格とされメダルを逃したが、14年のソチ大会、18年の平昌大会で再び2連覇を達成。前回22年の北京大会ではオランダに敗れ銀メダルに終わったものの、今大会で王座を奪還し、世界最強の実力を見せつけた。

看板スターの崔珉楨は五輪通算6個目のメダルを獲得し、秦鍾午（チン・ジョンオ、射撃）、金水寧（キム・スニョン、アーチェリー）、李承勲（イ・スンフン、スピードスケート）と並ぶ韓国人選手の五輪最多メダルタイ記録を達成した。また、全利卿（チョン・イギョン、ショートトラック）に並ぶ韓国人選手の冬季五輪最多金メダルタイ記録（4個）も打ち立てた。

カーリング女子1次リーグでは韓国がスウェーデンに8―3で完勝し、5勝3敗でスウェーデン（7勝2敗）、スイス（6勝2敗）に次いで3位タイに付けている。19日に最終戦となるカナダ戦で準決勝進出を狙う。

今大会のスノーボード女子ビッグエアで銅メダルを獲得したユ・スンウンは女子スロープスタイルでは3本連続で失敗し、最下位（34.18点）に終わり、表彰台に立てなかった。