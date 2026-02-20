在韓米軍F16戦闘機、中国の防空識別圏周辺で中国軍機と異例の対峙

在韓米軍が西海で戦闘機の大規模訓練を行っている際に中国軍が戦闘機を緊急出動させたため、韓半島周辺で米中の戦闘機が対峙（たいじ）していたことが19日までに分かった。

【写真】イチョウの葉っぱみたい…中国の第6世代戦闘機と推定される航空機

複数の韓国軍筋が明らかにした。それによると10機ほどの在韓米軍F16戦闘機が2月18日、烏山基地から西海上の韓中の防空識別圏が重なる空域に向かった。米戦闘機が中国の防空識別圏に接近したため中国も戦闘機を出撃させ、双方が西海上で一時的に対峙する状況となった。

米国は訓練に先立ち韓国に通知をしていたが、具体的な訓練計画や目的などは説明しなかったという。韓国軍当局は訓練について米国に懸念を伝えたようだ。

在韓米空軍が西海で単独訓練を行うのは異例で、韓国軍とその周辺では「中国を念頭に置いたのでは」などとささやかれている。昨年11月に在韓米軍のブランソン司令官は「韓国はロシア北部艦隊、中国北部戦区、北朝鮮の全軍に対応する費用が掛かるかもしれない」と発言するなど、米国は在韓米軍が中国やロシアに対峙する可能性があることを何度も示唆してきた。

今回の訓練は韓国空軍が参加しない米軍単独の訓練で、在韓米軍は韓国軍に訓練計画や目的を伝えていなかった。

2月18日に京畿道平沢の烏山基地を出撃した在韓米軍の複数の戦闘機は西海に向かい、韓国と中国の防空識別圏中間地点で哨戒飛行を行ったことが19日までに分かった。米軍の複数の戦闘機が中国の防空識別圏に近づいたため、中国も戦闘機を出撃させ米国と中国の戦闘機が西海で一時的に対峙した。

在韓米軍の戦闘機が中国の防空識別圏周辺を飛行するのは異例だ。防空識別圏は空からの脅威に事前に対処するため任意に設定したラインで、国際法上の領空とは異なるが、軍用機の場合は他国の防空識別圏に近づく際には事前に飛行計画などを伝えるのが国際的な慣例になっている。韓国の防空識別圏は韓国戦争中の1951年3月に米国が設定し、中国の東シナ海上の防空識別圏は2013年11月に中国が独自に設定した。

ヤン・ジホ記者