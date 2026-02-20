［韓流］ロゼ「APT.」　K-POP初の「グローバルシングルチャート」1位に

【ソウル聯合ニュース】音楽業界団体の国際レコード産業連盟（IFPI）が19日（現地時間）に発表した「グローバルシングルチャート2025」で、韓国の人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「APT.」がトップに立った。

同チャートは音源セールスやダウンロード数などをユニットに数値化し、世界で人気を集めた曲をランク付けする。

北米、欧州地域以外の歌手が同チャートで1位を獲得したのはロゼが初めて。12年にPSY（サイ）が世界的ヒット曲「江南スタイル」で韓国歌手として初めてチャート入りし、BTS（防弾少年団）が20年と21年に、BTSのメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）が24年にランクインしたがトップには立てなかった。

IFPIは「APT.」について「長期にわたり世界的にヒットし、トップを占めた」とし、同チャートで英語以外の歌詞が含まれた曲が1位を記録したのも初めてだと説明した。

また、同チャートには米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（OST）収録曲、「Golden」が2位、「Soda Pop」が13位に入った。