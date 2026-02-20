BTSのソウル・光化門公演　23日に無料チケット予約開始

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が3月21日にソウル中心部の光化門広場で開催する公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」の無料チケットの予約受付が23日午後8時から予約サイトのNOLチケットで始まる。ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」で20日、チケット予約の詳細が公開された。

同公演の座席規模はスタンディング席と指定席を合わせて約1万5000席。

NOLチケットでは、ステージ向かって右側のスタンディング席とスタンディング席の後方に配置される指定席のチケット予約を受け付ける。予約は1人1枚に制限される。チケットは無料だが、予約手数料は支払わなければならない。

ステージの花道を囲むように配置されるスタンディング席のチケットは、BTSのニューアルバム「ARIRANG」（3月20日発売）を予約注文後、イベントに応募し当選した有料メンバーシップ「ARMY MEMBERSHIP」会員2000人に贈られる。

指定席はステージの演出や安全のための構造物により視界が制限される可能性があり、会場に設置された大型スクリーンで公演を観覧できる。