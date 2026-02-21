ONE OK ROCK　27～28日にソウル公演＝23年末以来

【ソウル聯合ニュース】日本のロックバンド、ONE OK ROCK（ワンオクロック）が2月27、28の両日に韓国・ソウルの蚕室室内体育館でコンサートを開催する。公演企画会社が21日までに伝えた。同バンドの韓国公演は2023年12月以来。

ONE OK ROCKは2007年のデビュー以来、オルタナティブ・ロックやポスト・ハードコアを融合させた独創的な音楽で人気を集めている。ボーカルのTAKAをはじめ、ギタリストのTORU、ベーシストのRYOTA、ドラマーのTOMOYAの4人で活動している。

2012年に初のアジアツアーを開催した後、海外レーベルと契約して世界進出を果たした。16年には欧州最大級の音楽授賞式「MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード（EMA）」で「ベスト・ジャパン・アクト」を受賞するなど、グローバルバンドとしての地位を確立した。

昨年リリースした11枚目のフルアルバム「DETOX」は、強烈なサウンドとジャンルの境界を打ち破る音楽的実験として好評を博し、アルバム発売後の北米ツアーや欧州ツアーも大きな反響を呼んだ。

11年に音楽フェスティバルで初めて韓国を訪れ、その後の単独公演は全て完売を記録している。