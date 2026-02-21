ショートトラック女子1500mでキム・ギルリ「金」、3連覇目指したチェ・ミンジョンは「銀」　ミラノ冬季五輪

2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪ショートトラック女子1500メートルで、韓国代表のキム・ギルリ＝城南市庁＝が1位となり、韓国選手団初の二冠を達成した。

キム・ギルリは21日（韓国時間）、イタリアのミラノ・アイススケートアリーナで行われたショートトラック女子1500メートル決勝で金メダルを手にした。これは韓国選手団にとって、今回の五輪大会で3個目の金メダルだ。

【写真】決勝を終えてハグする韓国代表キム・ギルリとチェ・ミンジョン

チェ・ミンジョン＝城南市庁＝は、同種目で3大会連続金メダルという記録は果たせなかったものの、銀メダルを手にし、夏季五輪・冬季五輪を通じた韓国選手最多メダル記録（7個）を更新した。

キム・ギルリとチェ・ミンジョンは同日の決勝で、レース中盤までは7選手中4－5位にとどまり、体力を温存した。そして残り7周というところでチェ・ミンジョンが先にスパートをかけた。アウトコースで追い越しを試み、瞬く間に2位まで浮上した。キム・ギルリは残り4周というところで3位の位置につけた。

レース序盤で先頭に立っていたコリーヌ・スタダード＝米国＝が疲れた様子を見せ、スピードが落ちると、チェ・ミンジョンとキム・ギルリはそれを見逃さなかった。ゴールまで残り3周というところでチェ・ミンジョンが1位、キム・ギルリが2位に上がった。

その後は韓国代表選手同士の戦いとなった。残り2周でキム・ギルリがスピードを上げ、直線コースでチェ・ミンジョンを抜き、1位に立った。その後、最後の1周でチェ・ミンジョンとの距離をさらに広げ、そのままゴールラインを通過した。

銅メダルはスタダードが手にした。同種目に出場した盧都熹（ノ・ドヒ）＝華城市庁＝は準々決勝で敗退した。イタリアの「ショートトラックのレジェンド」アリアナ・フォンタナは5位にとどまった。

イ・ユンジョン記者