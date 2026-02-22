［韓流］BLACKPINKのユーチューブチャンネル登録1億人　アーティストで世界初

【ソウル聯合ニュース】韓国人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）の動画投稿サイト「ユーチューブ」公式チャンネルの登録者数が20日に1億人を突破した。ユーチューブが21日発表した。世界のアーティストのうち登録者数が1億人を突破したのは初めてで、ユーチューブ関係者は「歴史的」とたたえた。

ユーチューブはBLACKPINKのために制作した「レッドダイヤモンドクリエーターアワード」を贈呈した。

メンバーたちは21日、ユーチューブに動画を投稿し、ファンに感謝を伝えた。

ジェニーは「この記録を『BLINK』（BLACKPINKのファン）と共につくることができ、本当にうれしいです」と語った。ロゼは「特別に意義深い」とし、リサは「いつも共に成長してくれたBLINKの皆さん、本当にありがとうございました」と感謝した。

BLACKPINKは27日に3枚目のミニアルバム「DEADLINE」のリリースを控える。2022年9月のセカンドフルアルバム「BORN PINK」以来3年5カ月ぶりのアルバムリリースとなる。

メンバーのジスは「DEADLINE」について「長い時間をかけて心を込めて一生懸命準備したので、たくさんの応援をお願いします」と呼びかけた。