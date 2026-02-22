歌手のキム・チャンリョルさん　日本で入国拒否＝背景に領土問題か

【ソウル聯合ニュース】韓国ヒップホップグループDJ.DOCのキム・チャンリョルさんが22日、日本で入国拒否されたと明らかにした。

社団法人の独島サラン運動本部の広報大使を務めており、日本当局がこれを問題視したと主張した。この日は島根県などが主催する「竹島の日」式典が開かれた。

聯合ニュースの取材に対し、「19日に米子空港（鳥取県境港市）で入国審査中、過去に飲酒運転したことを理由に入国を拒否された」とし、「昨年、個人的に日本を訪れた際には問題なく入国した」と話した。

キムさんは19~21日に独島サラン運動本部関係者と共に日本を訪れ、竹島の日を控えた現地の雰囲気を撮影する予定だったが、入国を拒否され、当日中に韓国に戻ったという。「式典を訪問する意図もなければ、何かをする考えもなかったのに、私たちを標的にして入国を拒否した」と話した。

独島サラン運動本部関係者もこの日、同本部の公式インスタグラムに「5時間のインタビューと荷物検査を理由に抑留されたが、結局独島広報活動であるとの理由で上陸が認められなかった」とし、「入国拒否は竹島の日を前に、独島関連団体関係者の訪問を阻止しようとする日本の政治報復であり標的審査」と主張した。

島根県は独島を日本の行政区域に編入すると一方的に宣言した告示第40号の100周年となる2005年に、2月22日を竹島の日とする県条例を制定。06年から毎年式典を開催している。