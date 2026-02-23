MLB公式サイトが選ぶWBC優勝候補1位は米国、2位は日本…韓国は9位で台湾より下

2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝の可能性について、韓国は20カ国中9位と評価された。これは、ベスト8進出を競い合うライバル・台湾よりも1ランク低い順位だ。

米大リーグ公式ホームページ「MLB.com」は20日（韓国時間）、WBC出場20カ国を対象に優勝の可能性を分析した結果を発表した。それによると、1位は米国、2位は日本だった。

韓国は2009年の第2回大会以降、国際大会で以前ほどの成果を上げられていないと分析されたが、このほどメンバーに加わった韓国系メジャーリーガーたちの実力はプラス評価として反映されている。

MLB.comは「2009年大会以降、韓国は以前ほどの姿を見せることができていないが、依然としてレベルの高い選手たちが多い」「韓国プロ野球（KBO）リーグのスター選手や韓国系のメジャーリーガーであるジャーメイ・ジョーンズ＝デトロイト・タイガース＝、デーン・ダニング＝シアトル・マリナーズ傘下＝、シェイ・ウィットコム＝ヒューストン・アストロズ＝などがいる」と説明した。

優勝候補1位に挙げられた米国は、投打共に戦力が高いと評価された。ポール・スキーンズ＝ピッツバーグ・パイレーツ＝とタリック・スクーバル＝タイガース＝がメンバーに加わり、アーロン・ジャッジ＝ニューヨーク・ヤンキース＝、カル・ローリー＝マリナーズ＝、ボビー・ウィット・ジュニア＝カンザスシティ・ロイヤルズ＝らが打線をけん引する。

優勝候補2位はディフェンディング・チャンピオンの日本だ。2023年大会より戦力がやや落ちたとの評もあるが、大谷翔平＝ロサンゼルス・ドジャース＝を中心とした戦力は依然として強力だとの見方もある。さらに、2025年ワールドシリーズ優勝の立役者である山本由伸＝ドジャース＝や、2025年日本プロ野球（NPB）沢村賞受賞者である伊藤大海＝日本ハムファイターズ＝などの先発投手陣も注目されている。

1次ラウンドで韓国の最大のライバルとみられている台湾は、2024年の世界野球ソフトボール連盟（WBSC）プレミア12で韓国と日本を破って優勝した実績が反映され、8位にランクインした。林昱珉＝アリゾナ・ダイヤモンドバックス傘下＝や徐若熙＝ソフトバンクホークス＝などの若手投手陣も期待のポイントとして挙げられている。

その他に、中南米の強豪国であるドミニカ共和国、ベネズエラ、プエルトリコが3位から5位に名を連ねている。

