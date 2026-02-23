独島広報大使・歌手キム・チャンヨル、「竹島の日」を前に日本で入国拒否される

ヒップホップグループDJ.DOCのキム・チャンヨルさんが、2月22日に島根県で開催される「竹島（日本が主張する独島の名称）の日」の式典を前に日本を訪れたが、入国を拒否されたと明らかにした。

社団法人「独島サラン運動本部」の広報大使として活動しているキム・チャンヨルさんは「日本の当局が竹島の日の式典を前に入国を問題視した」と主張している。

キム・チャンヨルさんは「19日に米子空港（鳥取県境港市）で入国審査を受けた際、飲酒運転の前科があるという理由で入国を拒否された」「昨年、個人的に日本を訪れた時は問題なく入国できた」と語った。

キム・チャンヨルさんは19日から21日にかけて独島サラン運動本部の関係者と共に日本を訪れ、竹島の日の式典前に現地の雰囲気を撮影しようとしたが、入国不可となり、日本に到着したその日に韓国へ戻った。

キム・チャンヨルさんは「独島に関する活動が問題だという説明は聞いておらず、かたくなに『いかなる理由であれ、入国はできない』とだけを繰り返し言われた」「竹島の日の式典会場を訪れる意図もないし、何かをするつもりもなかったが、相手側が我々を標的にして入国を拒否した」と語った。

独島サラン運動本部の関係者も同日、交流サイト（SNS）「インスタグラム」の公式アカウントに「5時間にわたるインタビューと荷物検査を理由に抑留されたが、結局、独島広報活動であるとの理由で上陸が認められなかった」「入国拒否は竹島の日を前に、独島関連団体関係者の訪問を阻止しようとする日本の政治報復であり標的審査だ」と主張した。

島根県は1905年2月22日に一方的に独島を行政区画に編入する告示を行い、100周年を機に2005年に、2月22日を「竹島の日」とする県条例を制定した。2006年からは毎年2月22日に式典を開催している。