韓国　きょうのニュース（2月24日）

◇尹前大統領側が控訴 内乱首謀罪で無期懲役

韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の弁護側は24日、2024年12月の「非常戒厳」宣言を巡る内乱首謀罪で無期懲役を言い渡した一審判決を不服として控訴した。弁護側は「法廷の記録はもちろん、後世の歴史の記録としても今回の判断の問題点を明確に残すべき責任があると考える」とし、「一審判決の事実認定の誤りと法理の誤解を明らかにしたい」と控訴の理由を説明した。一方、特別検察官側も前日に会議を行い、量刑を不当として控訴する方針を固めた。

◇国会 前与党議員の逮捕同意案可決＝違法献金疑惑で

2022年の統一地方選を前に、当時の最大野党「共に民主党」（現与党）の公認候補選びに絡みソウル市議から1億ウォン（約1100万円）の違法献金を受け取った容疑で逮捕状が請求された姜仙祐（カン・ソヌ）国会議員（同党から除名され現在は無所属）に対する逮捕同意案が国会本会議で可決された。

◇南東部・密陽の山火事 発生から20時間で鎮圧

山林庁によると、南東部の慶尚南道密陽市で発生した山火事は24日午後0時30分時点で勢いのある火がほぼ消し止められる「鎮圧」の状態となった。発生から約20時間を要した。山火事の影響を受けた区域はサッカー場約200面分に相当する143ヘクタールに上ると推定される。山林以外の人的・物的被害は確認されていないが、火災初期には周辺の療養型病院や集落への延焼が懸念されたため、住民に避難指示が出された。

◇総合株価指数が最高値更新 6000突破目前

24日の韓国株式市場で、総合株価指数（KOSPI）は前日比123.55ポイント（2.11％）高の5969.64で取引を終えた。値動きの激しい展開となったが、終値としての史上最高値を再び更新した。この日のKOSPIは、前日比7.39ポイント（0.13％）高の5853.48で寄り付いた。取引開始直後は下落に転じ、一時5775.61まで値を下げたものの、その後は反発。一気に上げ幅を拡大する展開となった。

◇KTX・SRTの相互乗り入れあす開始 ソウル―釜山を毎日1往復

国土交通部は、25日から韓国鉄道公社（コレール）と子会社のSRと共同で高速鉄道のKTX、SRTの相互乗り入れを開始すると発表した。これにより、ソウル駅を起点とするKTXはソウル南東部の水西駅―釜山駅間を、水西駅を起点とするSRTはソウル駅―釜山駅間を毎日それぞれ1往復運行する。国土交通部は、相互乗り入れにより水西駅に座席数がSRT（410席）より133％多いKTX-1（955席）が投入されることで、これまで予約が取りにくかった水西駅からの高速鉄道の利用が容易になると見込んでいる。