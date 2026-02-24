ミラノ冬季五輪の韓国選手団が帰国　「国民の誇り」

【仁川聯合ニュース】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場した韓国選手団の本隊が24日午後、仁川国際空港に帰国した。空港には大勢のファンや報道陣が詰めかけ、選手たちの健闘を称えた。

閉会式で旗手を務めたショートトラックの崔珉楨（チェ・ミンジョン）と黄大憲（ファン・デホン）は、並んで太極旗（韓国国旗）を手に選手団を先導。2冠に輝いたショートトラックの金桔里（キム・ギルリ）ら各競技の選手らは詰めかけたファンらに明るい笑顔を向け、拍手に応えた。

崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官は「選手たちが見せた粘りと挑戦の精神は、国民の誇りとなった」とねぎらった。

今月6日から22日までイタリア各地で開催された今大会で、韓国は金3、銀4、銅3の計10個のメダルを獲得し、総合13位となった。目標としていた「トップ10」入りは逃したものの、金メダル数と総メダル数のいずれも4年前の北京大会（金2、銀5、銅2）を上回る成果を残した。

個人成績では、金桔里がショートトラック女子1500メートルと女子3000メートルリレーを制し、今大会の韓国勢で唯一の2冠を達成。大韓体育会が選ぶ大会MVPに選出された。

また、スノーボード女子ハーフパイプでは高校生のチェ・ガオンが初優勝を飾り、世代交代を印象づけた。男子パラレル大回転では金相謙（キム・サンギョム）が銀メダルを獲得。韓国にとって夏季・冬季五輪の通算400個目となる記念すべきメダルとなった。

今大会もショートトラックで計7個（金2、銀3、銅2）のメダルを獲得し、「お家芸」としての名声を維持し、スノーボード勢の躍進も目立った。

次回2030年大会はフランスのアルプス地方で開催される。