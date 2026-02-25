今日の歴史（2月25日）

1905年：臨津江鉄橋が開通

1981年：大統領選挙人団が第12代大統領に全斗煥（チョン・ドゥファン）氏を選出

1983年：全斗煥大統領が政治活動の被規制者555人のうち250人について規制解除

1983年：北朝鮮空軍の李雄平（リ・ウンピョン）大尉がミグ19戦闘機で韓国に亡命

1983年：米国が自国の外交官に対し北朝鮮政府関係者との制限付き接触を許可

1984年：全斗煥大統領が政治活動の被規制者202人の規制を解除

1988年：盧泰愚（ノ・テウ）第13代大統領が就任

1993年：金泳三（キム・ヨンサム）第14代大統領が就任

1994年：米国と北朝鮮がニューヨークで会談し、韓米合同軍事演習チームスピリットの中断と北朝鮮の核査察受け入れなどで合意

1998年：金大中（キム・デジュン）第15代大統領が就任

2003年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）第16代大統領が就任

2004年：北京で北朝鮮核問題を話し合う第2回6カ国協議が始まる

2008年：李明博（イ・ミョンバク）第17代大統領が就任

2010年：フィギュアスケート女子のキム・ヨナがバンクーバー五輪で世界歴代最高点（合計228．56点）をマークし金メダル獲得

2010年：憲法裁判所が約13年ぶりに死刑制度の違憲審査を行い、死刑を合憲と判断 ※韓国は1997年を最後に死刑執行をしておらず、「事実上の死刑廃止国」となっている

2013年：朴槿恵（パク・クネ）第18代大統領が就任

2017年：札幌冬季アジア大会のフィギュアスケート女子で崔多彬（チェ・ダビン、合計187．54点）が韓国人初の金メダル

2018年：韓国で初めて開かれた冬季五輪、平昌五輪が閉幕