韓米両軍に溝　合同演習の野外機動訓練巡り韓国「分散実施」・米は「計画通り」

【ソウル聯合ニュース】韓米両軍は25日、朝鮮半島有事に備えた定例の合同軍事演習「フリーダムシールド（自由の盾、FS）」の計画を発表したが、演習のシナリオと連携した野外機動訓練（FTX）に関しては立場に隔たりがあった。演習の主要な柱である野外機動訓練の規模に合意できないまま演習計画を発表したのは極めて異例で、来月9日の演習開始までに合意に至るか注目される。

韓国軍は野外機動訓練を年間を通じて分散して実施する方針を示している。トランプ米大統領が来月末～4月初めに中国を訪問するのを前に、米朝の対話再開に向けたムードを醸成する必要があるという鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官などの意見を反映したようだ。

一方、在韓米軍は計画通り実施するとの方針だ。参加戦力がすでに朝鮮半島に展開し、予算も投入されているため、訓練の延期は困難だとの立場だ。

韓米の意見の相違はこの日の記者会見でも浮き彫りになった。韓国軍合同参謀本部のチョン・ドヨン広報室長は野外機動訓練が縮小される可能性を問われ、「合同訓練は合同防衛体制の維持と能力向上のため、年間を通じてバランスよく実施する」と答えた。合同参謀本部はFS演習開始までに協議が完了することを期待しており、演習は通常通り実施されると説明した。

一方、在韓米軍のドナルド広報室長はFS演習と野外機動訓練に関し「明確に大規模な防御的性格を持つ演習として行われる」と述べた。別の関係者も記者団に対し「演習と訓練に変更はない」と話した。

合同参謀本部はFS演習に約1万8000人の兵力が参加し、昨年（約1万9000人）と同程度の規模になるとしている。ただ、この数字には、野外機動訓練の規模に関する協議が行われていないため同訓練に参加する兵力は含まれていない。

韓米軍当局は指揮所訓練として毎年3月にFS、8月に「乙支フリーダムシールド（UFS）」を実施している。尹錫悦（ユン・ソクヨル）前政権時代には演習期間に野外機動訓練を集中的に実施したが、李在明（イ・ジェミョン）現政権下では演習期間中の野外機動訓練を減らし、通年で分散して実施する傾向にある。

尹政権下の2024年8月のUFS演習では野外機動訓練の回数が前年より10回多い48回だったが、昨年は計画していたおよそ40の訓練のうち約20が後ろ倒しされた。韓国側は猛暑などを理由に挙げたが、北朝鮮が韓米合同演習に強く反発していることも考慮されたのではないかとの指摘が出ていた。

一方、韓米が野外機動訓練の規模を巡って意見の相違を埋められないのは、このところ敏感な問題が相次ぎ発生し、関係がぎくしゃくしているためとの見方もある。

韓国と北朝鮮の軍事境界線を挟む非武装地帯（DMZ）の管轄権問題が韓米の懸案に浮上している。また、在韓米軍が先ごろF16戦闘機を黄海上に100回以上出撃させる大規模な訓練を行い、中国も戦闘機を出動させて、一時的ににらみ合う状況が発生。韓国メディアは安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官が在韓米軍のブランソン司令官（韓米連合軍司令官兼務）に電話で抗議し、ブランソン氏が謝罪したと報じたが、在韓米軍は「ブランソン司令官は国防部長官と電話し、韓国側に（黄海での訓練に関して）事前通知したことを改めて確認した」と反論。「最高水準の対応体制を維持し、任務を遂行できるように定期的に訓練を行っており、謝罪する必要はないと考えている」とした。