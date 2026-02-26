金正恩氏　敵視政策やめれば米と関係改善も＝韓国には「同族から永遠に排除」

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は26日、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が20日と21日に開かれた第9回朝鮮労働党大会の「事業総括報告」で、米国が北朝鮮に対し核保有国の地位を尊重するとともに敵視政策を撤回するなら良好な関係を築けない理由がないと述べたと伝えた。韓国に対しては、李在明（イ・ジェミョン）政権の融和的な態度は「欺瞞（ぎまん）」と述べたうえで「同族から永遠に排除する」と対話しない姿勢を改めて示した。

同通信によると、19日に始まった党大会は25日に閉幕した。

金正恩氏は「国家核武力をさらに拡大・強化し、核保有国の地位を徹底的に行使することはわが党の揺るぎない意志」と強調。「最強硬な姿勢を不変の対米政策基調として堅持する」としつつも「もし米国が朝鮮民主主義人民共和国憲法に明記されたわが国の地位を尊重し、対朝鮮敵視政策を撤回するなら、われわれも米国と良好な関係を築けない理由はない」と語った。米国が北朝鮮の核保有国の地位を認めれば、関係改善を図れるとの姿勢を改めて示したものとみられる。

金正恩氏は「米国が最後まで対決的に出るならば、われわれも比例的に対応する。その手段と方法はいくらでも十分にある」と強調した。そのうえで、「朝米（米朝）関係の見通しは完全に米国側の態度にかかっている」とし、「平和的共存であれ永遠の対決であれ、われわれは万全の準備ができており、その選択はわれわれが行うものではない」と米国側にボールを投げた。

韓国に対しては、「最も敵対的な実体である韓国と議論することは全くなく、韓国を同胞から永遠に排除する」とし、「敵対的な2国家」の路線を改めて明確にした。とりわけ韓国の歴代政権が北朝鮮の体制崩壊を試みたとして、李政権についても「韓国の現政権が表向きに掲げる融和的な態度は欺瞞劇であり駄作」と批判した。

また、韓国に対し「現存の安定を損なう可能性のある不必要な行動」を中止すべきだとしたうえで「先制攻撃を含む敵対国に対するあらゆる物理力の行使」が可能だと威嚇。「韓国の行動がわれわれの安全環境を損なう行為と認められる場合、任意の行動を開始できる」とし、「その行動の延長線上で韓国の完全崩壊の可能性は排除できない」と主張した。