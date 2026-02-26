「これが真の国威宣揚」　韓国車を運転する年俸17億円ソン・フンミンの動画が話題に

米のサッカー1部リーグ、メジャー・リーグ・サッカー（MLS）で最高水準の年俸で活躍するソン・フンミン（ロサンゼルスFC）が、現代自のジェネシスGV80クーペを自ら運転する姿が話題になっている。インスタグラムにアップされたこの動画は2日間で再生回数が67万回を突破した。

ソン・フンミンがロサンゼルスでGV80クーペを運転する動画がインスタにアップされたのは2月22日。ソン・フンミンは自分を待つファンを見つけると、ウインドウを下ろして手を振りながらあいさつをした。

GV80クーペは、基本形のGV80のデザインをクーペ型にしたモデルだ。韓国での販売価格は8000万ウォン（約867万円）からで、最高仕様の場合は1億ウォンを超える。

MLSが発表しているソン・フンミンの年俸は、基本給1036万8750ドル（約16億1200万円）。契約金とマーケティングボーナスなどを反映した「年間平均保障報酬」は1115万2852ドル（約17億3800万円）だ。この金額はMLSでは、世界のサッカーで史上最高のスターといわれるリオネル・メッシ（インテル・マイアミCF）に次いで2位に当たる。そんなソン・フンミンが韓国の国産車を愛用していることが分かり、韓国のファンの間では「国産品を愛用するソン・フンミンが真の国威宣揚だ」「週給5億ウォンなのにジェネシスで出勤しているなんて、収入の割にとても質素だと思う」などの反応が相次いだ。

ソン・フンミンがGV80クーペに乗っているのが目撃されたのは今回が初めてではない。昨年11月にも、インターネット上のコミュニティーサイトにソン・フンミンがロサンゼルスの競技場で練習を終えた後に同じモデルの車から降りてくる様子が目撃された。

イ・ガヨン記者