［韓流］EXOのニューアルバムがミリオン達成　通算8作目

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、EXO（エクソ）が先月リリースした8枚目のフルアルバム「REVERXE」の累計売上枚数が100万枚を超え、ミリオンセラーを記録した。所属事務所のSMエンタテインメントが26日、発表した。

所属事務所は、同アルバムがEXOの通算8作目のミリオンセラーアルバムとなったとし、「K-POP市場で（EXOの）並外れた存在感を改めて確認した」と説明した。

同アルバムは48カ国・地域のiTunes（アイチューンズ、米アップルのコンテンツ配信サービス）のトップアルバムチャート1位を、中国音楽配信大手、テンセントミュージック傘下の五つの音楽配信サイトの統合K-POPチャート週間1位をそれぞれ記録した。中国の音楽配信サイト、QQミュージックではデジタルアルバムチャート週間1位を獲得し、トリプルプラチナにも認定された。また、韓国音楽コンテンツ協会運営の音楽チャート「サークルチャート」のリテールアルバムチャートでは月間1位を記録した。

EXOは4月にソウルでツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」をスタートさせる。ソウル公演は4月10～12日にKSPO DOME（オリンピック体操競技場）で開かれる。