今日の歴史（2月27日）

1926年：朝鮮度量衡令を公布しメートル法を実施

1953年：政府が独島領有権に関する声明を発表

1959年：大法院（最高裁）が進歩党の曺奉岩（チョ・ボンアム）委員長の死刑を確定 ※曺奉岩は1956年の大統領選挙に出馬、投票総数900万票余りのうち216万票を獲得し、保守一辺倒だった当時の政界に新風を巻き起こした。その後、大統領選での支持を基盤に進歩党を結成した曺奉岩は、当時タブーとされていた国連監視下での南北総選挙の実施を主張。これが弾圧の引き金となり、当時の李承晩（イ・スンマン）大統領は進歩党を解散させ、政敵だった曺奉岩をスパイに仕立てた。曺奉岩は1958年1月に進歩党幹部らと共に逮捕されスパイ罪で起訴される。59年7月に死刑執行

1973年：第9代総選挙を実施

1996年：朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）が北朝鮮咸鏡南道の新浦を軽水炉建設地に最終選定

2001年：ロシアのプーチン大統領が来韓

2007年：南北閣僚級会談を平壌で開催

2019年：ベトナムの首都ハノイで2回目の米朝首脳会談始まる ※翌28日までトランプ大統領と金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党委員長）による会談が複数回行われたが、北朝鮮核問題で合意できず物別れに