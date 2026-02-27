韓日が「ICT政策フォーラム」開催　AI・6Gなどで協力強化へ

【ソウル聯合ニュース】韓国の科学技術情報通信部は27日、日本の総務省と「第2回韓日ICT政策フォーラム」をソウルで開催した。

両国は1月に実施された韓日首脳会談で、科学技術・人工知能（AI）分野での協力に向けて実務会議を開催することで合意していた。

今回のフォーラムで、科学技術情報通信部と総務省はAIや第6世代の通信規格「6G」で協力を強化するための方策を議論した。また、2023年に開催された第1回フォーラム以降のICT分野における協力の進展状況を検討し、今後も緊密な意思疎通を続けることで一致した。

今回のフォーラムではAI、デジタルスキル標準、サイバーセキュリティーが主な議題として取り上げられた。

科学技術情報通信部は韓国のAI政策全般について紹介し、韓日両国のグローバルAIガバナンスを中心にAI分野での協力を拡大する方針を示した。また、AI時代の中核インフラである6Gネットワークについて民間レベルでの標準開発協力の状況を共有し、韓日協力の必要性を強調した。

科学技術情報通信部の柳済明（リュ・ジェミョン）第2次官は「総務省の今川拓郎総務審議官とは以前からアジア太平洋経済協力会議（APEC）や主要7カ国（G7）などの国際会議で交流があり、ICT分野で橋渡し役を果たしてきた」とし、「今後も韓日ICT協力のために緊密な意思疎通を続けていく」と述べた。