「韓流詐欺」に泣く海外K-POPファンたち

ブラジルのK‑POPファン、タミーさんは今年1月、男性アイドルグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）のメンバー、ジャン・ハオのサイン入りポラロイド写真を手に入れようとした。この写真は公式ホームページでは購入できないものだった。タミーさんが写真を探していたところ、交流サイト（SNS）「X（旧ツイッター）」で「写真を売りたい」という韓国人を見つけた。この人物の名前は「パク・チェア」だった。タミーさんはこの人物が教えてきた口座番号に送金したが、その後、連絡がつかなくなり、Xのアカウントも非公開に切り替えられた。タミーさんは詐欺に遭ったのだ。

K-POPなど韓国のポップカルチャーが海外で人気を集めている中、それを利用した「韓流詐欺」が横行している。タミーさんの例のように、海外では手に入れにくい韓流芸能人の写真やアルバムなどを転売したり、代わりに購入してやると言ったりしてお金を振り込ませた後、連絡を断つという手口だ。

韓流詐欺は外国で既に大きな問題として浮上している。世界のアイドルグループのファンたちが活動し、グッズの中古取引も行われているXでは、「Korean Scammer（韓国人詐欺師）」というタグが付いた投稿が毎日数十件から数百件も掲載されている。詐欺に遭った外国人たちが、詐欺師とやり取りしたチャットの内容や詐欺に使われた口座の情報を投稿し、さらなる被害を防ごうとしているのだ。

また、韓流好きの女性たちをターゲットにしようと作られたと思われるウェブサイトがこのほど、ブラジルで見つかった。このサイトは「オッパ（年上の男性）と一緒にKドラマの魔法をあらためて感じてみて！」というキャッチフレーズで、ブラジル・サンパウロの「韓流ツアー」コースを紹介している。ブラジル警察はこのサイトについて、ブラジル人女性を対象とした性犯罪に発展する可能性があると見て、捜査を進めている。

ブラジルで韓流詐欺が頻発していることから、韓国とブラジルの警察は共同で対応に乗り出した。兪在成（ユ・ジェソン）警察庁長代理とブラジル連邦警察庁のアンドレイ・アウグスト・パソス・ロドリゲス長官は2月23日にソウルで会談し、韓流詐欺への対策を協議した。そして、両国の警察は犯罪防止のための広報を強化し、関連事件の捜査時に協力することを決めた。

イ・ギウ記者、ユン・ソンウン記者