GKのクリアボールが直撃して地面に落ちたカモメ、選手の心肺蘇生術で意識取り戻す　／トルコ

トルコのサッカー・スタジアムで、飛んでいたカモメがサッカーボールに当たり、グラウンドに落下する事故が発生した。2月26日に米紙ニューヨーク・ポストなどが報道した。

報道によると、この事故はイスタンブールのゼイティンブルヌで開催されたメブラナカピ・グジェルヒサル対イスタンブール・ユルドゥム・スポルの第1アマチュアリーグ・プレイオフ決勝戦の前半で発生した。

前半22分、イスタンブール・ユルドゥム・スポルのGKムハメット・ウヤニクがクリアしたボールが高く上がった時、問題の状況が発生した。運が悪いことに、グラウンド上を飛んでいたカモメがボールを避けきれずに当たって墜落したのだ。

当時の中継映像を見ると、地面に落ちたカモメはあおむけになったまま倒れ、動かない。カモメが微動だにしないため、チームのキャプテンであるガニ・チャタンがすぐに駆け寄り、心肺蘇生を始めた。他の選手たちも近づいてカモメの状態を見守るなど、助けの手を差し伸べた。

選手たちの迅速な処置のおかげで、カモメはやがて意識を取り戻した。チャタンはカモメを抱えてグラウンドを走り、医療スタッフに引き渡した。それを見守っていた観客たちは拍手を送った。

クラブ側は交流サイト（SNS）「インスタグラム」で当時の様子を撮影した映像をシェアし、「キャプテンのガニ・チャタンがスタジアムで心肺蘇生術（CPR）を試み、カモメを蘇生させた」と投稿した。

この日の試合でイスタンブール・ユルドゥム・スポルは残念ながら敗北を喫したが、チャタンは後悔していないと語った。そして、「優勝は逃したが、命を救う手助けができたのは良かった。これはチャンピオンシップよりも重要なことだ」と語った。

キム・ガヨン記者