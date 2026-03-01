今日の歴史（3月1日）

1919年：日本からの独立運動「三・一運動」が発生

1924年：少年斥候団朝鮮総連盟（現・韓国スカウト連盟）が発足

1943年：日本が朝鮮人徴兵制を公布

1945年：釜山―新義州間の鉄道複線工事が完了

1969年：国土統一院（現・統一部）が発足

1973年：60年ぶりとなる大規模な行政区域改編計画を発表

1976年：尹潽善（ユン・ボソン）氏、金大中（キム・デジュン）氏ら在野の政治家が民主救国宣言を発表 ※民主救国宣言はソウル・明洞聖堂で発表された。軍事独裁政権による緊急措置の撤廃、議会政治の回復、司法権の独立、朴正煕（パク・チョンヒ）政権退陣などを求める内容が盛り込まれた。尹潽善、金大中両氏ら在野政治家のほか、鄭一亨（チョン・イルヒョン）国会議員が宣言に署名した。署名関連者20人余りが､一切の政権批判を許さないとする「緊急措置9号」違反で立件された。このうち11人は逮捕、鄭議員ら9人は在宅起訴された

1989年：改正ハングル正書法施行

1995年：YTNなどケーブルテレビ20チャンネルが本放送開始

1995年：直轄市を広域市に改称

2001年：北朝鮮がドイツと国交樹立

2003年：独立記念日の民族共同統一行事に参加するため、北朝鮮代表団がソウル訪問

2005年：日本に持ち去られた北関大捷碑の返還に韓日が合意 ※北関大捷碑は豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、加藤清正軍を撃退した義勇軍の戦功を記念して建立され、旧日本軍が日露戦争当時に朝鮮半島から持ち去った