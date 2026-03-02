韓国・オリーブヤング　海外向け通販で7日までセール

【ソウル聯合ニュース】韓国のヘルスアンドビューティーストア「オリーブヤング」を展開するCJオリーブヤングは2日、自社の海外向けネット通販サイト「グローバルモール」で、今年最初となる定期セールを7日まで開催すると発表した。

年4回の定期セールを実施している同モールは、海外の消費者が韓国の商品をオンラインで直接購入する「越境EC」の代表的なサイトで、昨年末時点の会員数は453万人に上る。

今回のセールでは、保湿ケアなどの基礎化粧品からメーキャップ用品、健康関連のウェルネス商品まで幅広く取りそろえた。期間中、毎日4〜7種の目玉商品を24時間限定で値引きするタイムセールを実施するほか、海外で人気の高いブランドを厳選して提案する。また、アクセスする地域に応じて30％以上割引となるクーポンも配布する。

オリーブヤングの関係者は「国別のニーズに合わせた商品展開やプロモーション、安価な配送料と迅速な配送を強みに、有望な新興ブランドが海外へ進出する際の足掛かりとしての役割を果たしてきた」と説明。「今後もコンテンツを強化して取り扱いブランドの海外での認知度を高め、韓国ビューティー産業の持続的な成長をサポートするために努力していく」と述べた。