BTSのソウル・光化門広場公演　政府が安全管理に総力

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が21日にソウル中心部の光化門広場で開催する公演に26万人以上の来場が見込まれることから、政府が安全管理に総力を挙げる。

行政安全部は11日、BTS公演の安全管理に関する関係機関対策会議を開催する。

尹昊重（ユン・ホジュン）長官が主宰するこの会議には、行政安全部をはじめ文化体育観光部、保健福祉部、国土交通部、ソウル市、ソウル警察庁、ソウル消防災難（災害）本部、ソウル交通公社などが出席する。

会議では機関別の雑踏事故防止策を点検し、各機関が策定した対策が現場で適切に講じられるよう体系的な準備に乗り出す。

19～20日には、行政安全部が主管する官民合同の「政府合同安全点検団」を構成し、緊急救助や交通・施設管理など、公演会場全般の安全管理状況を確認する。

公演当日の21日午前には尹長官が会場を視察し、階段やスロープなど雑踏事故の危険性が高い場所を最終点検する。

また、公演前後には行政安全部の現場状況管理官を派遣し、ソウル市、ソウル警察庁、ソウル消防災難本部などの関係機関と合同で観客が安全に解散するまで管理にあたる。

尹長官は「世界中から注目が集まる今回の行事は、現場に参加する国内外の観客の安全を守ることが何よりも重要だ」とし、「観客全員が安心して行事を楽しめるよう、現場の安全確保にあらゆる行政力を結集する」と述べた。