韓・シンガポール　FTA改定交渉開始へ＝次世代原発なども協力

【シンガポール聯合ニュース】韓国とシンガポールの両政府は2日（現地時間）、李在明（イ・ジェミョン）大統領が国賓としてシンガポールを訪問したのを機に自由貿易協定（FTA）の改定交渉を開始し、先端技術分野での協力を強化することを確認した。

両政府はこの日、李大統領とウォン首相による首脳会談の結果として、「韓・シンガポールFTA改定交渉の開始に関する共同宣言文」を発表した。

宣言文には、サプライチェーン（供給網）、グリーン経済、貿易円滑化、航空機のメンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）の4分野でFTAを改定し、両国間の通商協力を高度化させる内容が盛り込まれた。

両国間のFTAは2006年3月に発効。韓国にとってチリに次いで2番目に締結したFTAだった。

また、両政府は5件の覚書（MOU）を締結した。次世代型原発「小型モジュール炉（SMR）」分野で事業モデルを共同開発し、人材育成でも協力する。

人工知能（AI）分野では、防災や防犯といった公共安全におけるAI活用策の共有や、知的財産分野でのAI導入を共同で模索するMOUをそれぞれ締結した。

さらに、環境衛星を共同で活用して大気汚染の状況を調査・分析するほか、量子や宇宙、衛星技術分野での協力も強化する。