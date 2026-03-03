韓国最高裁判事増員法可決で経歴14年超の判事100人が研究官に…下級審の遅れに拍車

【TV朝鮮】（アンカー）

韓国与党が2月28日、いわゆる「司法改革3法」の中で一つだけ可決していなかった「大法官（最高裁判所裁判官）増員法」も国会本会議を通過させました。現行14人の大法官が26人に増えることになるわけですが、これを補助する判事約100人が裁判研究官として追加で投入される見通しです。当の法曹界からは、下級審の遅延を懸念する声が高まっています。

（リポート）

黒いマスクを着けた国民の力の議員たちが、手にプラカードを持って壇上を囲み、沈黙デモをしましたが、大法官増員法案は本会議を通過しました。

禹元植（ウ・ウォンシク） ／国会議長（2月28日）

「賛成173人、反対73人、棄権1人で、法院（裁判所）組織法一部改正法律案の代案が可決したことを宣言します」

現在は大法官の定員は14人で、これを2030年までに26人に増員するわけですが、李在明（イ・ジェミョン）大統領が任期を終えるまでに22人の大法官を任命できるようになりました。

大法官1人につき裁判研究官が平均で8.4人投入されますが、そうなると経歴14年以上の判事が100人以上、追加で必要になるとの見方が出ています。

ある部長判事は「ソウル市内の地方裁判所2カ所が丸ごとなくなるのと同じだ」として「上級裁判所がベテラン判事を100人以上引っこ抜いていくのなら、裁判の遅延は避けられない」と話しました。

法曹界では、下級審の裁判遅延がいっそう深刻になるとの懸念も出ています。

張永洙（チャン・ヨンス） ／高麗大法学専門大学院名誉教授

「一審・二審での（裁判遅延）問題はさらに深刻になるのではないだろうか。上の石を抜いて下の石を支えるような、その場しのぎのやり方では根本的な解決にはならないはずだ」

大法院は今月12日と13日、法院長懇談会を開催し、大法官増員法と裁判訴願法など司法改革3法への対応策を話し合う見通しです。TV朝鮮、リュ・テヨンがお伝えしました。

（2026年3月1日放送 TV朝鮮『ニュース7』より）