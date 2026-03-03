IAEA事務局長　北朝鮮のウラン濃縮施設「引き続き稼働」＝使用済み核燃料再処理も

【ソウル聯合ニュース】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は2日（現地時間）、オーストリアのウィーンで開催された理事会で、北朝鮮北西部・寧辺と平壌近郊の降仙にあるウラン濃縮施設が稼働を続けているようだとして深刻な懸念を示した。

グロッシ氏は、「北朝鮮の核プログラム（開発）を引き続き監視している」とした上で、寧辺の５メガワット（MW）級原子炉が稼働しており、昨年1月から９月の間に使用済み核燃料の再処理が行われたと説明した。

降仙のウラン濃縮施設と同様に電力供給・冷却施設を備えた寧辺の新施設については、建物の外部は完成し、内部設備の作業が進められているとの見方を示した。

寧辺の核施設内の実験用軽水炉は、昨年8月から11月にかけて停止したが、その後再び稼働している兆候があると説明。北東部・豊渓里にある核実験場については重大な変化の兆候はなく、核実験を支援する準備が整っていると説明した。

IAEAは2009年4月に北朝鮮から追放された後は核施設を直接査察できておらず、主に衛星写真によって北朝鮮の核開発を監視している。

グロッシ氏は「北朝鮮が核プログラムを継続させ、深化させることは国連安全保障理事会決議に明白に違反している」として深い遺憾の意を表した。

また、IAEAが北朝鮮核開発の検証において中心的な役割を果たせるよう、引き続き準備体制を維持・強化していると述べた。