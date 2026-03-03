韓国完成車5社の2月販売　4.6％減の60万2689台＝旧正月連休で

【ソウル聯合ニュース】現代自動車、起亜、韓国GM、ルノーコリア自動車、KGモビリティーの韓国完成車メーカー5社が3日に発表した資料によると、5社の2月の世界販売台数は前年同月比4.6％減の計60万2689台だった。5社の世界販売台数は昨年10～12月に減少した後、今年1月に増加に転じたが、2月は旧正月連休に伴う営業日数の減少により再び減少した。

2月の5社の国内販売は前年同月比14.8％減の9万5702台だった。新型ピックアップトラック「MUSSO（ムッソ）」の好調が続くKGモビリティー（38.3％増）を除き、現代（17.8％減）、起亜（8.6％減）、韓国GM（37.4％減）、ルノーコリア（59.0％減）はいずれも減少した。

5社の海外販売は前年同月比2.3％減の50万6987台だった。ルノーコリア（55.4％増）を除く4社が前年より減少した。

2月の世界販売台数をメーカー別に見ると、現代が前年同月比5.1％減の30万6528台。起亜は2.8％減の24万7401台だった。韓国GMは7.6％減の3万6630台、KGモビリティーは2.6％減の8237台。ルノーコリアは36.2％減の3893台だった。

国内で最も多く売れたモデルは起亜のSUV「ソレント」（7693台）だった。次いで現代の小型トラック「ポーター」（4634台）、同セダン「ソナタ」（4436台）、起亜の電気自動車（EV）バン「PV5」（3967台）、現代のセダン「グレンジャー」（3933台）の順だった。