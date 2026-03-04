BTSニューアルバム　タイトル曲は「SWIM」＝トラックリスト公開

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が20日にリリースする5枚目のフルアルバム「ARIRANG」のトラックリストが4日、公式SNSに公開された。

アルバムにはタイトル曲「SWIM」をはじめ、「Body to Body」「Hooligan」「Aliens」「FYA」「2.0」など全14曲が収録される。

所属事務所のビッグヒットミュージックによると、BTSは米ロサンゼルスでアルバムの制作に取り組み、ディプロ、ライアン・テダー、エル・ギンチョといった著名プロデューサーが参加した。

「SWIM」は人生の波の中で止まらずに泳ぎ続けていく姿勢を歌った曲で、ジャンルはオルタナティブポップ。BTSのリーダー、RM（アールエム）が作詞に参加し、押し寄せる流れに逆らうよりは自身のスピードで淡々と乗り越えていくという意志を「人生に対する愛」で表現した。

「Body to Body」では公演会場を訪れた観客たちと共に楽しむぞという気持ちを歌った。「Hooligan」は世界を股にかけて道を開拓してきた時間を振り返る曲。「Aliens」には世界に向けた抱負が盛り込まれた。「2.0」は新たな局面に突入したメンバー7人の現在を示している。

「No.29」と「Merry Go Round」には繰り返される人生の束縛を耐え抜くストーリーを盛り込み、「NORMAL」ではステージの上やステージの外で感じる感情を表現した

「Like Animals」には熱く生きていくという思いが、「they don't know 'bout us」には「僕たちはただありのままの僕たち」という自信に満ちたメッセージが込められた。

「One More Night」はうっとりする瞬間にとどまりたいという気持ちを、「Please」はどんな状況でも分かち合いたいという率直な感情を歌った。

君に向かって走っていくという告白をテーマにした曲「Into the Sun」がアルバムのラストを飾る。

BTSは21日に「ARIRANG」発売とグループ活動再開を記念する公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」をソウル中心部の光化門広場で開催する。公演の模様は米動画配信大手ネットフリックスで約190カ国・地域に生中継される。