ドラマ「サラ・キムという女」　ネトフリ非英語部門で2週連続1位

【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスのオリジナル韓国ドラマ「サラ・キムという女」がネットフリックス「TOP10」のテレビ非英語部門で2週連続1位を記録したことが4日、分かった。

ネットフリックスの公式ガイドサイト「TUDUM」によると、2月23日から3月1日（米現地時間）の同作の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は430万ビューで、テレビ非英語部門でトップを守った。国・地域別では韓国をはじめ日本、台湾など計8カ国・地域で1位となり、49カ国・地域でトップ10入りした。

シン・ヘソン、イ・ジュンヒョク主演の同作は、偽りの身分を利用してでも自身の人生を一流に変えようとする女、サラ・キムと、その裏側に隠された欲望を追跡する刑事パク・ムギョンの物語を描いたミステリーサスペンス。

公開初週は2位だったが、2週目から1位を維持している。

このほか同部門ではパク・シネ、コ・ギョンピョ主演の「Missホンは潜入調査中」が7位、キム・ヘユン、パク・ソロモン主演の「今日から＂ニンゲン＂に転身しました」が8位、キム・ソンホ、コ・ユンジョン主演の「恋の通訳、できますか？」が9位となり、韓国ドラマ計4作品がトップ10に入った。