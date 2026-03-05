韓国人の生活満足度　OECD最下位圏抜け出せず＝自殺率・貧困率悪化

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処が5日発刊した2025年版の「国民の暮らしの質」報告書によると、2024年の韓国人の生活満足度は前年から横ばいとなり、経済協力開発機構（OECD）加盟国の中で最下位圏にとどまった。自殺率は2年連続で上昇して2011年以来の高水準を記録。日常生活で感じるうつや不安に関する指標は3年ぶりに悪化した。報告書には雇用・賃金、所得・消費・資産、健康、余暇など、暮らしの質に関連する11分野の71の指標が反映されている。

◇所得低いほど満足度低下 政府など機関信頼度は50％下回る

生活満足度は、客観的な生活条件に対する主観的満足度を示す指標で、10点満点で示される。24年の韓国人の生活満足度は前年と同じ6.4点だった。

17年（6.0点）に6点を上回って以降、22年には6.5点まで上昇したが、23年には6.4点に下落し、24年も横ばいとなった。

生活満足度は、所得水準によって顕著な差が表れた。

所得が100万ウォン（約10万7000円）未満の世帯は平均より0.6点低い5.8点で、所得が100万～200万ウォン未満、200万～300万ウォン未満の世帯はいずれも6.2点だった。

300万ウォン以上の世帯からは6.4～6.5点と、平均的かそれ以上の水準だった。

他国との比較では、22～24年の韓国の生活満足度は6.04点で、前年（21～23年）と同じくOECD加盟38カ国中33位だった。調査対象の147カ国・地域中では58位。

家族関係の満足度は63.5％で、前回調査（22年）から1.0ポイント下落した。

24年の社会的孤立度は33.0％で、前年と同水準だった。新型コロナウイルスの影響で21年には34.1％に上昇したが、その後は小幅に下落し、横ばいで推移している。

政党、労働組合、同好会など社会団体に所属して活動する人の割合は52.3％で、前年比5.9ポイント減少した。

政府や国会など主要機関に対する信頼度は49.6％で、3年連続下落。50％を下回った。

一方、対人信頼度は55.7％で前年比3.0ポイント上昇し、2年連続の下落に歯止めがかかった。

◇自殺率2年連続悪化 男性が女性の2倍以上

人口10万人あたりの自殺者数を示す自殺率は24年に29.1となり、前年比1.8ポイント上昇して2年連続で悪化。過去ワーストだった11年（31.7）以来の高水準となった。

自殺率は11年以降下落を続けていたが、17年（24.3）からは上昇傾向を示している。

性別でみると、24年の男性の自殺率は41.8で、女性（16.6）より2倍以上高かった。

韓国の自殺率は他国と比べても極めて高く、22年（22.6）はOECD38カ国中1位で、2位のスロベニア（17.5）を大幅に上回った。

韓国人のうつや不安の程度を示す指標である「否定情緒」は3.8点で、前年比0.7ポイント上昇した。22年（4.0点）以降は減少傾向を示していたが、3年ぶりに悪化に転じた。

否定情緒は年齢が高いほど、また収入が少ないほど高くなる傾向がみられた。

年齢別では60歳以上で4.0点と最も高く、20代（19～29歳）が3.6点で最も低かった。

所得水準別では100万ウォン未満の低所得層は4.2点で最も高く、500万ウォン以上の高所得層は3.7点と最も低かった。

幸福度を示す「肯定情緒」は0.1ポイント上昇した6.8点で、否定情緒とは対照的に年齢が若く、収入が多いほど高い傾向を示した。

◇高齢者の相対的貧困率40％に迫る 大卒就職率は減少

24年の1人当たり実質国民総所得は4381万ウォンで、前年比3.5％増加したが、所得の中央値の半分を下回る人の割合を示す相対的貧困率は同0.4ポイント上昇し、15.3％を記録した。

23年時点で、OECD37カ国のうち韓国の相対的貧困率（14.9％）は9番目に高く、なかでも66歳以上の人口の相対的貧困率は39.8％と突出している。30％を超える国は韓国、ラトビア、ニュージーランドの3カ国のみだ。

国が定めた住居環境を満たさない世帯の割合は、24年は3.8％となり、前年比0.2ポイント上昇した。

24年の大卒就職率は69.5％で、前年比0.8ポイント低下した。コロナ禍の影響で20年には65.1％まで落ち込んだが、3年連続で上昇。23年には70.3％まで回復したものの再び悪化した。