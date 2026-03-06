韓国の1月経常黒字　歴代5位の133億ドル＝半導体など輸出好調

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が6日発表した国際収支（速報値）によると、1月の経常収支は132億6000万ドル（約2兆900億円）の黒字だった。2000年以降では2番目に長い2年9カ月連続の黒字となり、月間ベースの黒字幅は歴代5位を記録した。ただ、過去最大だった昨年12月（187億ドル）に比べると黒字額は減少した。

1月の経常収支を項目別にみると、商品収支（貿易収支に相当）の黒字（151億7000万ドル）は前年同月（33億5000万ドル）の約4.5倍に上り、黒字幅は過去3番目の大きさとなった。一方、前月（188億5000万ドル）と比べると約37億ドル減少した。

輸出（655億1000万ドル）は前年同月比30.0％増加。半導体など情報技術（IT）品目の輸出が好調だったのに加え、昨年は1月だった旧正月の連休が今年は2月に移ったため、稼働日数が増加した。

品目別では半導体（102.5%増）、無線通信機器（89.7%増）、コンピューター周辺機器（82.4%増）、乗用車（19.0%増）などが急増し、地域別では東南アジア（59.9%増）、中国（46.8%増）、アメリカ（29.4%増）向けなどで好調だった。

輸入（503億4000万ドル）は7.0%の増加にとどまった。エネルギー価格の下落により、石油製品（18.7%減）、原油（12.8%減）、ガス（12.5%減）など原材料の輸入が0.3%減少した。

資本財の輸入は半導体製造装置（61.7％増）、半導体（22.4％増）、情報通信機器（17.9％増）などを中心に21.6％増加。消費財の輸入も金（323.7％増）、乗用車（28.7％増）を中心に27.4％増加した。

サービス収支は38億ドルの赤字で、赤字幅は前年同月（23億5000万ドル）や前月（36億9000万ドル）よりも拡大した。

サービス収支のうち旅行収支は17億4000万ドルの赤字だった。入国者数が減少し、赤字幅は前月（14億ドル）より拡大した。

知的財産権使用料収支の赤字幅も、前月の2億2000万ドルから6億8000万ドルに増加した。研究開発（R&D）知的財産権使用料収入が減少したことが影響した。

給与・賃金と投資に伴う利子や配当を差し引きした所得収支（第1次所得収支）の黒字は、47億3000万ドルから27億2000万ドルに急減。このうち海外証券投資の配当収入が縮小し、配当所得収支の黒字額は37億1000万ドルから23億ドルへと14億ドル以上減少した。

証券投資では、国内投資家の海外投資が株式を中心に134億6000万ドル、外国人の国内投資も債券を中心に46億9000万ドルそれぞれ増加した。米国株式市場に対する投資心理が好転し、国内投資家の海外株式投資の増加額（132億ドル）は過去2番目の大きさを記録した。