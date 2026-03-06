李大統領支持率　就任後最高タイの65％＝与党46％・最大野党21％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが6日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は65％で、前回調査に比べ1ポイント上昇し、昨年7月4日と並んで就任後最高を記録した。「うまくできていない」と回答した人は25％で、前回から1ポイント下落した。

調査は3～5日に全国の18歳以上の1001人を対象に実施された。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由としては「経済・国民生活」が18％で最も多かった。次いで「不動産政策」（16％）、「外交」（11％）、「全般的によくやっている」（10％）などが挙げられた。

否定的に評価した理由は「不動産政策」と「経済・国民生活」がいずれも13％で最も多く、「法を勝手に変更」（8％）、「独裁・独断」（7％）などが続いた。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前回調査より3ポイント上がった46％、保守系最大野党「国民の力」は1ポイント下がった21％だった。

「祖国革新党」の支持率は3％、「改革新党」は2％、「進歩党」と「基本所得党」はそれぞれ1％だった。支持する政党のない無党派層は26％だった。