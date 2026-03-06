中国がイランに提供した防空網、米・イスラエルの空爆に歯が立たず信頼性低下に拍車

【NEWSIS】イランに配備された中国製の防空ミサイル・システムやレーダーが、最近の米国・イスラエルによる大規模空襲を防ぐことに完全に失敗したことから、中国製の武器システムの実効性を巡る論争が深刻になっている。

【写真】中国の第4世代移動式レーダーシステム「YLC8B」とHQ9B地対空ミサイル

これまで中国は、自国製の防空網は米国の最先端ステルス機まで捕捉・撃墜できると自信を見せてきたが、実戦では何の対応もできないまま「無用の長物」に転落した―と評されている。

3月3日の台湾Newtalk新聞など外信の報道を総合すると、イランは既存のロシア製防空網の限界を補完するため、中国の第4世代移動式レーダーシステム「YLC8B」などを導入し、首都テヘランをはじめとする主な戦略的要衝に配備した。中国は2016年の珠海エアショーでこのレーダーを初公開し、米国のF22やF35など現存の最強のステルス戦闘機を250キロ先から探知できる、と大々的にPRしていた。

これと共にイランは、中国が独自開発した新型の長距離地対空ミサイル「HQ9B」（紅旗9B）も運用している。射程が250キロに達するこのミサイルは、アクティブ・レーダー・ホーミング方式に加えて赤外線シーカーを搭載し、電子戦の状況でもステルス機を迎撃できる能力を持つ、といわれていた。中国は、米国のGPS（衛星利用測位システム）の影響から逃れるために自国の衛星航法システムである「BeiDou」（北斗）までイランに提供し、防空網の統合を支援してきた。

しかし、こうした中国製装備は、最近の実戦で全く力を発揮できなかった。イスラエルがおよそ200機の戦闘機を投入し、米国がB2ステルス爆撃機やトマホーク巡航ミサイルでおよそ1000の目標を精密攻撃している間、イランの防空網はただの1機も撃墜できなかった。台湾FTVは、専門家の見解を引用しつつ「イランは巨額の予算を投じて中国製レーダーを構築したが、昨年の核施設攻撃に続いて今年の大規模空襲でも、その性能を全く立証できなかった」と批判した。

インドの英字紙タイムズ・オブ・インディアは「現在、軍事アナリストたちが中国製システムの欠陥なのかどうかを細かく調べている」「単に米国・イスラエル連合軍の圧倒的な物量に押されただけなのか、それとも根本的な技術的限界があるせいなのかが鍵」だとしつつ「主要施設を保護できない防空システムが市場で信頼を失うことは避けられない」と指摘した。

中国製レーダーの性能が問題になるのは、今回が初めてではない。今年1月のベネズエラでも、中国製のJY27Aレーダーが配備されていたのに、当時のニコラス・マドゥロ大統領逮捕作戦に投入された米軍機を全く探知できず、侮られることになった。中国は強力な対ジャミング能力を強調していたが、実際には米海軍のEA18Gグラウラー電子戦機の攻撃1発でシステムが無力化されたという。

ジョージタウン大学のデニス・ワイルダー教授は、香港の英字紙サウスチャイナ・モーニングポストのインタビューで「米国とイスラエルは電子戦、サイバー戦、情報収集、そして陸・海・空・宇宙のアセット（軍事資産）の統合運用面で圧倒的な優位を占めている」とし「先端技術の実戦活用の面で中国はまだ米国に10年以上も遅れを取っているものとみられる」と分析した。

キム・ジョンミン記者