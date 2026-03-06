成人の6割以上が年間読書量「ゼロ」　読書率は過去最低＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国文化体育観光部が6日公表した「2025年国民読書実態調査」の結果によると、成人のうち昨年（24年9月～25年8月）に一般図書（紙の本やオーディオブック）を1冊でも読んだり聞いたりした人の割合を示す「年間総合読書率」は38.5％にとどまった。前回調査の23年（43.0％）に比べ4.5ポイント低下し、1994年の調査開始以来最も低かった。

成人の年間総読書量は23年（3.9冊）から1.5冊減少した2.4冊で、内訳は紙の本が1.3冊、電子書籍が0.9冊、オーディオブックが0.2冊。購入量は紙の本が0.8冊、電子書籍が0.6冊だった。

年齢別にみると、60歳以上の高齢層の総合読書率は14.4％にとどまった。一方、20代（19～29歳）は75.3％で最も高かった。

所得による差も大きかった。月平均所得が500万ウォン（約54万円）以上の高所得層の読書率は56.1％で、200万ウォン以下の低所得層では13.4％だった。

メディア別にみると、20代では電子書籍の読書率（59.4％）が紙の本（45.1％）を大きく上回り、オーディオブックの読書率も60代未満の全年齢層で増加傾向を示した。紙の本だけでみると成人の読書率は28.8％で、7割以上の人が年間を通じて1冊も本を読まない実態が明らかになった。

成人の1日当たり読書時間は平日が平均18.2分、休日は26.4分だった。

小中高生の総合読書率は94.6％で、23年（95.8％）から小幅に低下したが、依然として高い水準を維持した。年間読書量は31.5冊で、前年比4.5冊減少した。1日平均読書時間は平日が70.3分、休日が79.9分だった。また、小中高生の84.0％が図書館の利用経験があると答えた。

読書をしない理由としては「仕事（勉強）で時間がない」（成人25.7%、小中高生30.4%）が最も多く、「本以外の他のメディア・コンテンツの利用」（24.3%、19.1%）、「他の余暇・趣味活動」（10.9%、12.2%）と続いた。

同調査は隔年で実施されており、今回の調査は25年9月1日から11月5日まで、全国の満19歳以上の5000人と小中高校生2400人を対象に実施された。