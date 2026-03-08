［韓流］映画「王と生きる男」観客1100万人突破　1日で75万人動員

【ソウル聯合ニュース】朝鮮王朝第6代王・端宗（タンジョン）の最期を温かな視点で描いた韓国映画「王と生きる男」（原題）の累計観客動員数が8日、1117万人を記録した。配給元のショーボックスによると、前日から約75万4000人増えた。

同作は公開から31日目の6日に1000万人を超えた。2024年には「破墓／パミョ」（1191万人）と「犯罪都市 PUNISHMENT」（1150万人）が1000万人を突破したが、昨年は1000万人を超えた映画は1作もなかった。

観客1000万人を超えたのは「王と生きる男」が34作目。そのうち「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」（2022年、1082万人）、「犯罪都市 NO WAY OUT」（2023年、1068万人）、「パラサイト 半地下の家族」（2019年、1031万人）など7作の観客数を上回った。

公開から33日で1100万人を突破しており、「破墓／パミョ」（40日）や「ソウルの春」（2023年、36日）よりも早い。

「王と生きる男」は、王位を追われた端宗（パク・ジフン）が流刑先の江原道・寧越で村人たちと交流し、最期の日々を過ごす物語。監視を任された村長のオム・フンド（ユ・ヘジン）が、身分や年齢を超えて端宗と心を通わせる姿が、幅広い世代に支持された。