WBC：韓国、台湾と延長タイブレークの大激闘も痛恨の敗戦…準々決勝進出に「赤信号」

野球の韓国代表チームは第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで台湾に敗れ、準々決勝進出に赤信号がともった。

韓国は8日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンドC組第3戦の台湾戦で、10回の延長タイブレークの末に4－5で敗れた。

【写真】延長10回裏にホームに滑り込むもタッチアウトになるキム・ジュウォン

試合全体を通して、逆転また逆転という緊迫した状況が続いた。韓国は2回表、先発投手の柳賢振（リュ・ヒョンジン）がソロホームランを浴びて先制点を許したが、5回裏に同点に追いついた。6回表に再びソロホームランを許して追い込まれたが、その裏に金倒永（キム・ドヨン）が逆転の2ランを放った。

台湾が8回表に2ランを放ち、韓国は再びピンチに陥った。しかし、金倒永が8回裏二死一塁という場面で右中間を抜く二塁打を放ち、一塁走者の金慧成（キム・ヘソン）をホームに返して同点にした。

9回までには勝負がつかず、延長タイブレーク10回表で台湾が先に得点した。10回裏、韓国は8番・金亨俊（キム・ヒョンジュン）のバントにより一死三塁としたが、9番・金慧成のゴロにより三塁走者の金周元（キム・ジュウォン）がホームでアウトになった。続いて1番・金倒永が打った打球が台湾の右翼手にキャッチされてアウトとなり、試合の流れを覆すことはできなかった。

1次ラウンドで1勝2敗の韓国は、9日夜7時にオーストラリアと1次ラウンド最終戦を行う。

オーストラリアが8日に日本に敗れたので、韓国が9日にオーストラリアに勝てば、韓国・台湾・オーストラリアは2勝2敗で同率になる。この場合、3カ国間の対戦で失点数をアウトカウント数で割った結果による上位チームがグループ2位で準々決勝に進出する。

クォン・オウン記者