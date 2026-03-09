BLACKPINK新譜　ビルボードメインチャートで初登場8位

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）が先月27日にリリースした3枚目のミニアルバム「DEADLINE」が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で初登場8位を記録した。米ビルボードが8日（現地時間）の予告記事で伝えた。

ビルボード200は、週ごとに従来の形態で販売されたアルバム数（トラディショナル・アルバム・セールス）、ストリーミング再生数をアルバム数に換算したストリーミング・イクイバレント・アルバム（SEA）、収録曲ごとのダウンロード数をアルバム数に換算したトラック・イクイバレント・アルバム（TEA）を合算して順位を決める。

「DEADLINE」は5万2000枚相当のユニット数を獲得した。トラディショナル・アルバム・セールスは4万1000枚で、ビルボードのアルバムセールスチャート「トップアルバムセールス」で2位を記録した。SEAは1万1000、TEAは微々たる水準だった。

ビルボードは「CDの販売枚数がアルバムの初週売上枚数の94％を占めた。残りはデジタルダウンロードが占めた」と説明した。

「DEADLINE」は、2022年9月にリリースしたセカンドフルアルバム「BORN PINK」以来、3年5カ月ぶりのアルバムとなる。