［韓流］「ケデハン」OST歌ったEJAE　米で最多ストリーミングK-POP歌手に

【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌を歌った韓国系米国人歌手で作曲家のEJAE（イジェ）が昨年米国でストリーミング数が最も多かったK-POPアーティストだったことが9日、分かった。

米音楽データ会社ルミネイトによると、EJAEは昨年米国で音源と動画を合わせ計21億回のオンデマンド・ストリーミングを記録し、K-POPアーティストのうち1位を記録した。オンデマンド・ストリーミングは利用者が特定の曲や動画を直接選択し、再生した回数を集計した指標。

EJAEは同映画に登場するK―POPアイドルグループ、HUNTR/X（ハントリックス）の曲「Golden」を韓国系米国人歌手のオードリー・ヌナ、レイ・アミと共に歌った。同曲の作詞作曲にも参加した。同曲は米音楽界最高の栄誉とされる「第68回グラミー賞」の最優秀映像作品楽曲賞を受賞した。

EJAEに次いで2位はHUNTR/X（18億回）、3位はStray Kids（ストレイキッズ、12億回）だった。

5位には同映画に登場するボーイズグループ、Saja Boys（サジャボーイズ、9億2100万回）、10位には今月20日にニューアルバムをリリースし、グループ活動を再開するBTS（防弾少年団、8億9230万回）がそれぞれランクインした。

ルミネイトは、トップ10のうち8組が同映画のオリジナル・サウンドトラック（OST）収録曲を歌った歌手またはグループだったと説明した。