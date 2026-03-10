BTSの新譜記念ポップアップ開催へ　国立博物館とのコラボ商品など販売

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が5枚目のフルアルバム「ARIRANG」のリリースを記念し、20日から来月12日までソウルの新世界百貨店本店と総合エンターテインメント企業、HYBE（ハイブ）の本社でポップアップを開催する。所属事務所のビッグヒットミュージックが10日、発表した。

ポップアップではアルバムタイトルである伝統民謡「アリラン」にちなんで製作された国立博物館文化財団のブランド「MU:DS」とのコラボレーション商品のほか、フーディーやベースボールキャップなど多様なグッズが販売される。

オンラインショップ「Weverse Shop（ウィバースショップ）」では一部商品を対象に先行販売が行われ、アルバム発売日の20日から全商品を購入できる。コラボ商品は国立中央博物館のグッズショップでも販売される。

ポップアップの予約は「Weverse Spot」で受け付ける。

グループのアイデンティティーと深い愛情を込めた作品である「ARIRANG」は、世界最大の音楽配信サービス・スポティファイで発売前のアルバムなどを事前にライブラリへ予約できる「プリセーブ」が400万件を超え、これを集計したチャート「カウントダウンチャートグローバル」では7週連続1位を記録した。

BTSは、アルバム発売翌日の21日午後8時からソウルの光化門広場で無料公演を開催する。