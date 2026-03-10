在韓米軍戦力の中東移送　対北朝鮮抑止には影響なし＝李大統領

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は10日の閣議で、米国がイラン攻撃に絡んで在韓米軍の戦力を中東地域に搬出する可能性が浮上していることについて、「（搬出により）対北抑止戦略に深刻な障害が生じるかと尋ねられるなら、私は決してそうではないと言いたい」と述べた。

在韓米軍の兵器を巡っては、防空システム「パトリオット」が別の米軍基地からソウル南方の烏山基地に移されたことが確認された。同基地からは大型輸送機が次々に飛び立っており、在韓米軍がパトリオットなどを中東に移送した可能性があるとの見方が出ている。

李大統領は「政府は在韓米軍が朝鮮半島の平和と安定に全面的に貢献することを期待しており、これまでもそうしてきたと考えている」として、「在韓米軍が自国の軍事的な必要性により、一部の防空兵器を搬出することについて反対意見を出しているが、われわれの意見通り貫徹できないのも厳然たる現実」との見解を表明。「客観的にみれば、韓国の軍事防衛費の支出水準は世界的にみても非常に高い。国際機関が評価する軍事力レベルも世界5位であるほど軍事・防衛力の水準が高い」と述べ、在韓米軍の兵器搬出が韓国の防衛体制に及ぼす影響は大きくないと強調した。

また、「われわれの国防費の年間支出水準は北のGDP（国内総生産）の1.4倍である。客観的に（韓国の国防力は）北と圧倒的な差がある」とし、「北の核という特殊な要素はあるが、通常戦力、軍事力は比較にならないほど圧倒的だ」との認識を明らかにした。そのうえで、「国防費の水準や防衛産業の発展レベル、軍事力の国際的順位などを踏まえると、国家防衛自体については全く懸念すべき状況ではない」として、国民に対し「心配する必要は全くない」と改めて強調した。