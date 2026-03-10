「リスクが嫌なら米国債でも買っとけ」　ホルムズ海峡にタンカー送って巨額の収益、ギリシャの億万長者が話題

米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東全体に戦火が拡大する可能性が浮上し、影響でホルムズ海峡ではタンカーなどの航行がストップしているが、それでもあえてタンカーを航行させ巨額の収益を得たギリシャの億万長者が話題になっている。

英フィナンシャル・タイムズ（FT）など複数の外信が報じた。それによるとギリシャのジョージ・プロコピウ氏（79）が所有する企業ダイナコム・タンカーズ・マネジメントは先週末以降、イランのミサイル攻撃開始後も少なくとも5隻のタンカーをホルムズ海峡を通過させたという。現在イランは海峡を通過する船舶への攻撃を公言しており、実際に戦争開始後少なくとも9隻が攻撃を受け3人の乗組員が犠牲になった。そのため今は船主の多くが運航を中断しているが、海運業界で「ブキャニア（海賊型起業家）」と呼ばれるプロコピウ氏は正反対の道を選んだ。

■収益は1日推定50万ドル…「危険なほど価格ははね上がる」

プロコピウ氏が危険な「賭け」に出る理由は破格の補償だ。資源を専門に扱う英調査会社アーガス・メディアによると、現在ホルムズ海峡を通過し中国に向かう大型タンカーの収益は1日約50万ドル（7900万円）に達する。戦争のリスクで運賃が通常の2倍以上にまではね上がったからだ。

プロコピウ氏が所有する船舶はイランの標的にならないようトランスポンダー（位置情報を発信する信号装置）を切った状態のいわゆる「幽霊航海」を強行している。またリスクを受け入れた乗組員には破格の給与を支払っている。もちろん乗組員らは乗船を拒否できるが、プロコピウ氏は高額報酬で彼らを説得しタンカーを運航した。またFTの記事によると、武装した警備員を雇い甲板のパトロールも行っているという。米ウォールストリート・ジャーナルは「プロコピウ氏が所有するタンカーがもしドローンやミサイル攻撃を受けていれば、その場で直ちに沈没していただろう」と伝えた。

■「リスクが嫌なら米国債でも買え」

1946年にギリシャ・アテネの裕福な家庭に生まれ育ったプロコピウ氏は47億ドル（約7400億円）の資産を持つ富豪だ。億万長者にもかかわらず、警備員を連れずに古い自家用車を自分で運転し、常に野球帽をかぶる「ワーカホリック」としても知られる。

プロコピウ氏の大胆な行動は今回が初めてではない。プロコピウ氏はロシアとウクライナの戦争が始まった後もロシア産原油を大量に買い付け巨額の利益を得た。そのためウクライナから「戦争支援企業リスト」に掲載されたこともある。当時プロコピウ氏は「制裁には決して効果は無い」と堂々と語った。

業界関係者はプロコピウ氏を「合法的な枠内で最も危険な事業を行う人物」と評する。プロコピウ氏は2014年のインタビューで自らの経営哲学について語り「リスクを甘受する準備がなければ海運業などやるな。リスクがいやなら米国債でも買っとけ」と述べた。現在プロコピウ氏は150隻以上の船舶を所有しており、今も世界中の造船所に85隻の船を追加で注文しているという。

キム・ヒョソン記者