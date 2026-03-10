［韓流］BTSの光化門広場公演　7千席追加＝12日予約開始

【ソウル聯合ニュース】韓国人気グループBTS（防弾少年団）が21日午後8時からソウル・光化門広場で開く無料コンサート「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」で、スタンディング席約7000席が追加で設けられる。追加席の予約は12日午後8時から予約サイトのNOLチケットでスタートする。所属事務所ビッグヒットミュージックが10日発表した。

これで総座席数は約2万2000席となる見込みだ。

追加席は世宗大路交差点南側、地下鉄5号線光化門駅から1号線市庁駅までのエリアに設けられ、全席スタンディングとなる。大型スクリーンが設置され、コンサートの模様が映し出される。

ビッグヒットミュージックは「座席の規模は現場の安全と人混みの分散を最優先に考慮して決めた」と説明した。

主催側はチケットの転売や不正入場の防止対策も進めている。インターネットでの違法な取引を監視するほか、全観客を対象に入場時の本人確認手続きを強化する。

BTSはコンサート前日の20日午後1時に5枚目のフルアルバム「ARIRANG」をリリースしてカムバックする。グループ活動再開を記念する無料コンサートは米動画配信大手ネットフリックスでライブ配信される。