ENHYPENヒスンが脱退　ソロ活動へ＝グループは6人体制に

【ソウル聯合ニュース】韓国の男性グループ、ENHYPEN（エンハイプン）のヒスンがグループを脱退し、ソロアーティストとして活動する。所属事務所のBELIFT LAB（ビリーフラボ）が10日、発表した。

同事務所はこの日、ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」で「ヒスンがグループから独立する」とし、「ENHYPENは今後、6人体制で活動を続ける」と明らかにした。

ENHYPENは2020年、音楽専門チャンネルMnetのオーディション番組「I-LAND」から誕生。今年1月にミニアルバム「THE SIN : VANISH」を発売し、ワールドツアー「WALK THE LINE」を開催した。

ヒスンは引き続きBELIFT LABに所属し、アルバムをリリースするなどソロ歌手として活動するという。

事務所側は「メンバーそれぞれが描く未来とグループの方向性について深い対話を交わすなかでヒスンが追求する音楽的指向が明確であることを確認し、これを尊重することを決めた」とし、「グループであるENHYPENとソロアーティストのヒスンの双方にとって新たな飛躍の機会になる」と説明した。

ヒスンはWeverseを通じ、「僕にとって6年という時間は言葉では表現できないほど感動的で大切な瞬間にあふれていました」と強調。「お見せしたいことはたくさんありましたが、グループ内で自分の欲だけを前面に出したくないという気持ちもありました」とし、「早いうちに皆さんに再会できるよう、一生懸命準備します」とコメントした。