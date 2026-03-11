［韓流］BLACKPINK新曲　ビルボードメインチャート63位に初登場

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）の3枚目ミニアルバム「DEADLINE」のタイトル曲「GO」が、米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で初登場63位を記録した。ビルボードが10日（現地時間）、伝えた。

「GO」は爆発的なフック（強い印象を与えるサビ）とともに、BLACKPINKらしい前向きで自信に満ちたエネルギーを最大限に引き出した曲で、英オフィシャルチャートの「トップ100」でも44位に初登場した。

また、ホット100では米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」が前週から2ランクダウンの8位となり、37週連続ランクインを果たした。別の劇中歌「How It's Done」は8ランク上昇した86位だった。

メインアルバムチャート「ビルボード200」では、BLACKPINKの「DEADLINE」が初登場8位を記録。「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（OST）は前週から2ランク後退した13位で、37週連続ランクインした。

同チャートではこのほか、男性グループ、ATEEZ（エイティーズ）の「GOLDEN HOUR : PART. 4」が109位、ENHYPEN（エンハイプン）の「THE SIN : VANISH」が135位に入った。

グローバルガールズグループのKATSEYE（キャッツアイ）は、「BEAUTIFUL CHAOS」（113位）と「SIS（Soft Is Strong）」（173位）の2作品をランクインさせた。