韓国の銀行アプリで日本円が「半値」で取引　両替の取り消し・回収へ

【ソウル聯合ニュース】韓国のインターネット専業銀行、トスバンクのアプリで、日本円が正規のレートの半値ほどで取引されるシステム障害が発生したことが11日までに分かった。

同行などによると、10日午後7時29分から約7分間、アプリで韓国通貨ウォンを円に両替する際、100円＝472ウォン台のレートが適用された。

この日の円相場は100円＝約934ウォンだったが、正規レートの半値で円が販売されたことになる。円相場の急落を受け、安値での自動購入を申し込んでいた一部の利用者が、誤ったレートで実際に円を購入したという。

同行はカスタマーセンターの告知などを通じ、「10日の内部点検中、午後7時29分から36分まで、円のレートが市場実勢の約2分の1で表示される障害があった」と説明。「当該時間に成立した両替取引は、電子金融取引法などに基づき取り消し処理を行う予定」と明らかにした。

続けて「誤ったレートでの取引は無効となり、顧客が保有する円は回収、購入に使用されたウォンは払い戻される」と説明した。

金融当局などによると、取引が取り消されない場合、同行の損失額は100億ウォン（約11億円）に上ると推定されている。