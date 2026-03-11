韓国政府　21日のBTS公演控え安全対策＝光化門広場に観客2万2千人

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が公演を開催する21日に、会場となるソウル中心部の光化門広場一帯の大混雑が予想されることを受け、韓国政府が安全管理対策を講じた。

行政安全部は11日、BTS公演の安全管理に関する関係機関対策会議を開き、機関別の対応策を点検したと発表した。

BTSは20日に5枚目のフルアルバム「ARIRANG」を発売し、21日に「ARIRANG」発売とグループ活動再開を記念する公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を同広場で開催する。

公演当日、会場周辺は観客約2万2000人をはじめ多くの人で混雑すると予想される。

政府は雑踏事故防止のために4段階の危機警報のうち下から2番目の「注意」を発令する予定だ。危機警報は21日に同広場がある鍾路区と近隣の中区に適用される。

同部と警察は状況管理班、地方自治体は非常事態に備えた迅速対応班を設置する。

19日と20日には官民が参加する政府合同安全点検団が事前に安全管理状況を確認する。同部の尹昊重（ユン・ホジュン）長官も公演前に会場を訪れ、人が密集する可能性が高い場所を直接点検する予定だ。

人が密集する主要地点には同部の現場状況管理官も派遣される。

文化体育観光部は安全な公演開催について諮問し、舞台施設と客席の点検を行う。保健福祉部は救急患者発生に備え保健所の迅速対応班と災害派遣医療チーム（DMAT）出動体系を構築する。

警察は会場周辺の秩序維持と治安確保、対テロ活動を担当し、消防は救助・救急隊員と救急車を配置する。

ソウル市は市民安全対策本部を設置し、安全管理計画の履行状況を確認する。トイレの設置や外国人の案内などを支援するほか、違法露店と違法駐車の取り締まりも実施する。

政府は21日の公演だけでなく4月にソウル近郊の京畿道・高陽、6月に南部の釜山でそれぞれ開催されるBTSのワールドツアー公演に向けても大混雑に備えた安全管理に努める方針だ。

尹長官は、政府は公演を楽しむ全ての人の安全を最優先に考え、安全確保に総力を尽くすと述べた。