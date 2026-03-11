［韓流］映画「王と生きる男」　観客1200万人突破

【ソウル聯合ニュース】朝鮮王朝第6代王・端宗（タンジョン）の最期を温かな視点で描いた韓国映画「王と生きる男」（原題）の累計観客動員数が11日、1200万人を突破した。配給元のショーボックスが伝えた。2月4日の公開から36日での達成となった。

観客1200万人を突破したのは韓国映画としては20本目。配給元は同日、SNSを通じて観客動員数が1200万人を超えたことを報告し、映画館に足を運んだファンへ感謝の意を伝えた。

同作は公開から31日目の今月6日に観客動員数1000万人を突破。2024年には「破墓／パミョ」（1191万人）と「犯罪都市 PUNISHMENT」（1150万人）が1000万人を突破したが、25年は1000万人を超えた映画は1本もなかった。

1000万人突破後も、平日の9日には約20万3000人、10日には約17万7000人を動員するなど、勢いは衰えていない。

「王と生きる男」は、王位を追われた端宗（パク・ジフン）が流刑先の江原道・寧越で村人たちと交流し、最期の日々を過ごす物語。監視を任された村長のオム・フンド（ユ・ヘジン）が、身分や年齢を超えて端宗と心を通わせる姿が、幅広い世代に支持された。